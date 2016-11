Villingen-Schwenningen Ausbildung von Syndyze gesichert

Hier in Villingen hat Syndyze mittlerweile einen Ausbildungsplatz. Sie wird derzeit in der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen in der zweijährigen Berufsfachschule zur "Staatlich anerkannten Alltagsbetreuerin", einem Mangelberuf, verbunden mit einem Praktikumsplatz im Vilinger Altenheim St. Lioba ausgebildet. Auf die Idee kam sie, als die Schule ihr anbot, einen Tag in der Woche im Altenheim als Helferin zu arbeiten.

Sie betreut Flüchtlinge

Daneben betreut Syndyze in ihrer Freizeit noch andere jugendliche Flüchtlinge, und sie geht zur Hiphop-Tanzgruppe des DRK.

Doch ihr Leben war sehr unsicher, da täglich die Abschiebung drohte. Angesichts der familiären Lage, der Gesamtsituation und den erfolgreichen integrativen Bemühungen, die Syndyze in nur zwei Jahren geleistet hat, konnte Karin Stratmann nicht einfach einer Abschiebung zusehen. Sie sammelte Unterschriften und nahm Kontakt mit verschiedenen Politikern auf.

Über Parteigrenzen hinweg setzten sich die Landtagsabgeordnete der Grünen, Martina Braun, und die CDU Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac für die junge Frau ein, damit sie eine Duldung für die Dauer ihrer Ausbildung erhielt.

Die Duldung wurde ihr, zu ihrer großen Freude, gestern in der Ausländerbehörde in Villingen übergeben. Syndyze kann wieder schlafen, denn ihre Ausbildung ist jetzt gesichert.