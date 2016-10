Villingen-Schwenningen Ausbilder treffen sich

Schwarzwald-Baar-Kreis. Fast 60 Vertreter der Betriebe, deren kaufmännische Auszubildenden die David-Würth-Schule in Schwenningen besuchen, folgten der Einladung zur Ausbilderversammlung im aktuellen Schuljahr. Im aktuellen Schuljahr werden in den elf an der Schule vertretenen Ausbildungsberufen 666 Auszubildende in 34 Klassen unterrichtet.