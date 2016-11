VS-Schwenningen. Um die Wendemöglichkeiten in der Christian-Link-Straße und der Landhausstraße erheblich zu verbessern, wird in beiden Straßen ab Montag, 14. November, mit der Sanierung und dem Ausbau begonnen, teilt die Stadt mit. Die Bauarbeiten werden in zwei Phasen unterteilt. In der ersten wird die neu geplante Wendeanlage in der Landhausstraße bis zur Asphalttragschicht realisiert. Im zweiten Abschnitt wird die Wendeanlage in der Christian-Link-Straße gebaut und der Endbelag von beiden Wendeanlagen eingebracht. Mit einer Unterbrechung während der Winterzeit wird die Maßnahme voraussichtlich fünf Monate dauern. Die geplante Fertigstellung ist für April 2017 vorgesehen. Die Arbeiten führt die Firma Schöppler GmbH aus Meßkirch aus. Das Stadtbauamt übernimmt die Bauüberwachung. Die Stadt investiert in diese Baumaßnahme 130 000 Euro. Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen.