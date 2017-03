Villingen-Schwenningen Aus Traurigkeit wird Lebendigkeit

Den Stücken der aktuellen CD liegen zum Teil rhythmisch sehr komplexe Strukturen und Konzepte zugrunde, die den Musikern als Spielwiese für ihre gemeinsamen improvisatorischen Ausflüge dienen. Diese sind aber ganz fein und unaufdringlich in die Kompositionen eingewoben, so dass sie die warme Grundstimmung der Musik noch verstärken und sich dabei nicht in den Vordergrund drängen.