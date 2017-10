Villingen-Schwenningen Aus Stühlen werden Kunstwerke

Der Vorsitzende des Vereins Bernhardshütte, Frank Bonath, und Ute Schaumann, die sich zusammen mit weiteren Mitstreitern für das Fundraising verantwortlich zeigten, konnten an diesem Nachmittag viele Gäste begrüßen. Unter anderem auch Schüler der St.-Ursula-Schulen und des Technischen Gymnasiums in Schwenningen, die es sich im Kunstunterricht zur Aufgabe gemacht hatten, diese ausrangierten Möbelstücke aufzupeppen. Mit dem Umbau der Hütte durften die Stühle und Bänke guten Gewissens in den "wohlverdienten Ruhestand" gehen. Aber für die Verantwortlichen waren sie viel zu schade, um im Lagerfeuer verbrannt zu werden. Da entstand die Idee, daraus ein Kunstprojekt zu machen. Stühle gab es sehr viele in der Bernhardshütte, alle aus Holz. Jedes Exemplar konnte seine eigene Geschichte erzählen. Gemeinsam hatten sie alle, dass sie bei vielen Essen, Spiel- und Diskussionsrunden gute Arbeit geleistet hatten.

Unter Federführung von Kunstpädagogin Sabine Schloz an den St.-Ursula-Schulen und deren Kollege Martin Buschle, so Bonath und Schaumann, entstanden ansprechende Kunstwerke, die von großer Kreativität der Schüler zeugten. In den vergangenen Wochen zierten diese Kunstwerke verschiedene Schaufenster in der Villinger Innenstadt, und viele Passanten bestaunten sie.

An diesem Nachmittag sollten sie versteigert werden. Die stark gebeutelte Kasse des Bernhardshüttenvereins sollte durch diese Aktion etwas aufgefüllt werden.