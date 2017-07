Der rote Stuhl, Erkennungszeichen des Einrichtungshauses XXXLutz, sorgt in Villingen und Umgebung für Aufmerksamkeit. Die Meinungen gehen aus­einander. Von der Bundesstraße wirkt der 20 Meter hohe Stuhl sehr groß, anders sieht er aus der Luft aus. Diese Aufnahme zeigt überdies die Ausmaße des Möbelgiganten im Areal am Vorderen Eckweg in Villingen. Die Arbeiten am Gebäude und rundherum laufen derweil auf Hochtouren. Foto: Götz