Villingen-Schwenningen Aufzug defekt: Bewohner sind genervt

"Es ist wirklich trostlos", sagt die 82-jährige Ingeborg Boos aus dem siebten Stock. Sie kann noch einigermaßen gut die vielen Stufen bis zu ihrer Wohnung bewältigen, aber der Groll über die Hausverwaltung sitzt bei ihr und vielen ihrer Mitbewohner tief. Seit der Aufzug im Juli kaputt gegangen ist – sie habe das mehrfach erlebt, dass er stecken blieb – gebe es so gut wie keine Informationen an die Wohnungseigentümer und Mieter. "Wir wissen nicht, was geht." Und, wenn sie anrufe, heiße es, sie solle nicht so unverschämt sein, erklärt Ingeborg Boos.

Mittlerweile wurde eine Eigentümerversammlung für Dienstag, 13. September, anberaumt. Offensichtlich ist der Aufzug aus den 60er-Jahren, als das Haus gebaut wurde, nicht mehr reparabel, und über eine Neuanschaffung muss die Eigentümergemeinschaft entscheiden. Diese hätte viel früher anberaumt werden müssen, meinen die Betroffenen, nämlich vor den Betriebsferien. Die Bewohner befürchten nun, dass vor November kein neuer Aufzug installiert werden könne. Für einige könnte dies dramatisch werden. Ein älterer Mann aus dem achten Stock kommt bald aus der Reha zurück. Wie er mit dem Rollstuhl in seine Wohnung kommen soll, ist ein ungelöstes Problem. Eine andere Bewohnerin, die aufgrund ihrer Krankheit schlecht gehen kann, müsse sich vom Roten Kreuz rauf und runter tragen lassen.

Die Hilflosigkeit ist auch bei einem Mitglied des Verwaltungsbeirats der Wohneigentümergemeinschaft zu spüren, die nicht namentlich genannt werden will. Sie sei von der Hausverwaltung eingeschüchtert worden. Vor knapp drei Wochen habe sie einen Brief geschrieben, in dem sie auf den himmelschreienden Missstand aufmerksam gemacht hatte, und bis jetzt keine Antwort bekommen.