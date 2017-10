Villingen-Schwenningen Aufwändige Detailarbeit für Christusfigur

Das Leinöl hat den Zweck, dass Holz auf der einen Seiten zu einem gewissen Grad zu pflegen, auf der anderen Seite ergibt sich somit ein elastischer Untergrund für die Farbe, da das Holz nach wie vor durch die Temperaturunterschiede arbeitet. Somit soll verhindert werden, dass die Farbe splittert. Auch die drei dünnen ­Farbschichten haben diesen Zweck. Hier musste sie sich an den historischen Vorbildern orientieren. Eine moderne Farbmischung passt nicht zu dem historischen Korpus, die Farbe würde splittern, erklärt sie ihre Arbeit. Somit rührte sie Pigmente und Farbpulver ebenfalls mit einer ­Leinöl­verbindung an. Ihr Anspruch ist es, dass diese Restauration länger als zehn Jahre hält.

Die Arbeit war jedoch längst noch nicht abgeschlossen. Holbildhauer Dirk ­Fischer aus Villingen musste ebenfalls Hand anlegen. Er erneuerte das Hüfttuch der ­Figur, da das Holz teilweise ausgebrochen war. Am Schluss war der Zimmerer Michael Bader aus Königsfeld nochmals am Werk. Er befestigte die Christusfigur am Kreuz.

Lange Geschichte

Das Flurkreuz hat eine lange Geschichte hinter sich, wie Konrad Flöß berichtete. Er prüft rund alle zehn Jahre die herrenlosen Kreuze und Bildstöcke auf ihren Zustand. Dieses Kreuz stand ursprünglich im Warenbachtal und gehörte seinen Angaben zufolge der Sägerei Beha. Diese siedelte 1879 vom Warenbach an den Gewerbekanal um, er vermutet wegen der stärkeren Wasserkraft, das Kreuz blieb zunächst im Warenbachtal an ursprünglicher Stelle. Später fand es an der Kreuzung seinen neuen Platz, damals noch umgeben von Wiesen und Äckern. Es war jahrzehntelang – bis in die 1970er Jahre – Treffpunkt der Bittprozession zu Christi Himmelfahrt der Gemeinden Fidelis, St. Konrad und der Münstergemeinde. Von diesem Punkt aus zog die Prozession weiter zur Lorettokapelle. Dort wurde der Gottesdienst abgehalten.