Villingen-Schwenningen Aufregung um eine Antwort

Villingen-Schwenningen. Warum gerät ein Doppelstädter so in Rage, dass er alle Hebel in Bewegung setzt, um sich in seinen Rechten als Bürger bestätigt zu fühlen? Auslöser, so Rudolf Winker, Organisator des Bürgerforums, sei eine Anfrage an die Gemeinderatsfraktionen gewesen zum Thema Gewerbenutzung der Gebäude im Stadtbezirk Villingen. Konkret wollte er wissen, wie viele Gewerberäume vorhanden seien. Die SPD habe geantwortet, erläuterte er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Doch die CDU-Fraktionsvorsitzende Renate Breuning habe gereizt reagieert. Und in der Tat: Breuning findet deutliche Worte: "Ihr Schreiben an uns Fraktionsvorsitzende empfinde ich in der Sache nur als peinlich." Um das eigentliche Thema, die Gewerbenutzung, sei es in der Antwort nicht gegangen, eher um die Person Winkers und dessen "Selbstdarstellung im Bürgerforum".

Juristischer Holzweg

Winker richtet das Augenmerk nun lieber auf die politische Seite der Sache. Er wolle der Frage nachgehen, ob Stadträte nicht zwingend Petitionen prüfen müssen. Klärung sollte eine Beschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg bringen. Das Stuttgarter Gericht wies Winkers Klage jedoch als "unzulässig" zurück. Unzulässig deshalb, weil der Doppelstädter schlichtweg den "falschen Weg" eingeschlagen habe, konkretisierte Jens Hoffmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter und in der Behörde für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Mit dieser Frage hätte er die Verwaltungsgerichte bemühen müssen. Ganz allgemein und sich eben nicht auf den Winkerschen Fall beziehend, formuliert der Verfassungsgerichtshof: "Das Petitionsrecht verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, ein Recht darauf, dass die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern auch sachlich prüft und dem Petenten mindestens die Art der Erledigung sachlich mitteilt."