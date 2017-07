Villingen-Schwenningen Aufklärung in Sachen Medien

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zielgruppe der Aktion sind allgemeinbildende Schulen ab der Klasse 5. Für das Projekt haben sich die neue Leiterin der Abteilung Prävention, Gudrun Brugger und ihr Vorgänger Franz Link wieder Partner mit ins Boot geholt. Das wären: Stefanie Steiner vom Landesmedienzentrum, Pia Wenzler von der Fachstelle Sucht und Silke Nowak von Pro Familia. Zusammen bieten sie neben den bereits oben genannten Themen noch folgende Präventionskurse an: Medienknigge; Abofalle und Abzocke im Netz; Smartphone-Apps; Extremismus, Gewalt und Rechtsverstöße und einen Elternvortrag. Die Schulen werden unter anderem auch über den Verteiler des Schulamtes über die Möglichkeit der Aufklärungskurse informiert.

Gudrun Brugger, die seit April die Präventionsgruppe leitet ,erklärt, dass Cybermobbing ein großes Problem an den Schule ist. In der kurzen Zeit war sei schon mehrfach an Schulen und hat Aufklärungsarbeit betrieben und sich auch mit konkreten Fällen befasst. Auch Stefanie Steiner weiß, dass Aufklärung hier notwendig ist. Beispielsweise gäbe es eine Erste-Hilfe-App für Mobbingopfer und es sei wichtig, dass alle Beteiligten an einen Tisch kommen würden, denn so etwas hätte ein unglaubliche Gruppendynamik. Aufgeklärt wird beispielsweise auch über Auswirkungen auf Gesundheit und die Psyche. Vor allem müssen sich die Opfer von Anfang an wehren, denn das gehe nicht von selbst vorbei.

Wichtig sei auch die Medienkompetenz der Eltern, weiß Franz Link, diese seien oftmals zu weit weg von dem, was ihre Kinder so alles tun. Insgesamt sieht man die Eltern mit in der Pflicht. Komme es aber beispielsweise zu Cybermobbing, empfehlen die Experten, dass sie sich nicht ohne einen Gesprächsleiter an einen Tisch setzen.