VS-Villingen. Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagabend in der Bertholdstraße, auf Höhe des Kinos, wurde eine Person leicht verletzt. Aufgrund einer roten Ampel bremste ein 19-jähriger Golf- Fahrer seinen Wagen ab. Eine dahinter fahrende Dacia-Fahrerin bremste ebenso. Der 20-jährige Fahrer eines Mercedes sah die beiden Fahrzeuge zu spät und fuhr in das Heck des Dacias. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 6500 Euro.