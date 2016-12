VS-Villingen. Eine leicht verletzte Person und etwa 3000 Euro Sachschaden hat ein Auffahrunfall gefordert, der sich am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in Villingen an der Auffahrt Vockenhauser Straße auf die B 33 ereignet hat. Ein 56 Jahre alter Fahrer eines VW Tourans und hinter diesem ein 35-jähriger Fahrer eines VW Passats wollten in Richtung St. Georgen auf die Bundesstraße auffahren. Zu spät bemerkte der Passat-Fahrer, dass der vor ihm fahrende Touran an der Auffahrt abbremste und prallte in das Heck, so die Polizei. Hierbei zog sich der Fahrer des Tourans leichte Verletzungen zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.