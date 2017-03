Villingen-Schwenningen Aufdringliche Infostand-Betreiber nerven

Ob sie nun für den World Wildlife Fund, Kindereinrichtungen oder Greenpeace ihre Stände in der Innenstadt aufbauen: Nicht immer treten die Mitarbeiter höflich und angemessen auf. Manche "sind so aufdringlich, dass man wirklich das Weite sucht", regen sich Passanten auf. "Die Leute haben doch keine Lust mehr, irgendwelche Schaufenster anzuschauen, wenn die in der Nähe sind", pflichtet ein anderer bei.

Doch nicht nur einige Passanten sind verärgert über das allzu forsche Benehmen der Leute. Mike Lorenz, "Moos"-Geschäftsführer, kann ein Lied von "einem geschäftsschädigenden Verhalten" singen. Der junge Geschäftsmann, er ist im April zwei Jahre in Villingen, spürt es durchaus, wenn er wie jetzt wieder "einen Stand vor der Nase hat". Er beobachtet nicht nur deutlich weniger Kunden im Geschäft, sobald die Infostand-Saison Mitte März begonnen hat, sondern verzeichnet auch weniger Umsätze, wie er aus seinen Unterlagen entnimmt.

Als besonders dreist empfindet es Lorenz, dass die "Werber" auch noch seine Kunden ansprechen, die vor dem Laden sitzen. Eigentlich, weiß er, dürfen sich Stand-Mitarbeiter doch nur zwei Meter von ihrem Stand entfernt aufhalten. "Doch diese Regel halten die kaum ein", erzählt Lorenz im Gespräch an den Schwarzwälder Boten, allenfalls wenn sie einen der Stadtsheriffs sehen. Sein Vorschlag zur Güte an die Stadt sei bislang ungehört geblieben: "Warum kann man nicht ein paar Meter weiter und vor der Stadtkasse solche Stände genehmigen?", regt Lorenz an. "Da stört es doch niemanden."