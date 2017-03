VS-Schwenningen. Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag laut Polizei im Kreuzungsbereich der Bundesstraßen 27 und 33 aus Richtung Schwenningen kommend einen Verkehrsunfall verursacht. Ein ihm vorausfahrender 62-jähriger Mann musste mit seinem Wagen verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der junge Fahrer zu spät und krachte in das Heck des stehenden Autos. Der Wagen des 19-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.