VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch zeigt morgen, Mittwoch, zusammen mit der Volkshochschule den französischen Spielfilm "Valley of Love". Nach dem Selbstmord ihres Sohnes Michael erhalten dessen Eltern Isabelle (Isabelle Huppert) und Gérard (Gérard Depardieu) einen Brief des Verstorbenen, in dem steht, dass sie sich im Death Valley einfinden sollen. Eine Woche sollen sie in der brütenden Hitze an einer Reihe von Plätzen auf Spurensuche gehen. Isabelle und Gérard, lange geschieden, folgen den Anweisungen ihres Sohnes. Der Film läuft im Original mit Untertiteln um 20.15 Uhr im Guckloch-Kino.