VS-Villingen. Eine Frau hat am Dienstag gegen 12 Uhr der Polizei in Villingen mitgeteilt, dass zwei männliche Personen auf einem Spielplatz in Villingen einen Joint rauchen würden. Anschließend seien sie in einen weißen Seat gestiegen und davon gefahren. Das Fahrzeug konnte durch die sofort anrückende Polizeistreife "An der Schelmengaß" kontrolliert werden. Anschließend wurde der 19-jährige Fahrer auf dem Polizeirevier einem Drogentest unterzogen. Das Ergebnis fiel positiv aus.