Villingen-Schwenningen Auf spannender Entdeckungsreise durch Irland

Der erste Programmpunkt bestand in einer Tour durch die Stadt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, unter anderem zum Christ Church Cathedral, der Spire oder dem General Post Office. Dank eines freundlichen Tourguides und dem einen oder anderen Witz kam irgendeine Form von Langeweile erst gar nicht auf.

Ausflug in die Wicklow Mountains

Am darauffolgenden Nachmittag lernten die Schüler in einem Kurs das berühmte traditionelle Irish Dancing kennen, das trotz so mancher anfänglicher Schwierigkeiten auf große Begeisterung stieß. Die schöne Landschaft der "grünen Insel" wurde am nächsten Tag bei einem Ausflug in die Wicklow Mountains gewürdigt. Trotz des regnerischen Wetters war das Naturschutzgebiet um den Ort Glendalough einer der Höhepunkte dieser Studienfahrt. Im Anschluss ging es mit dem Bus in den bekannten Ort Kilkenny. Dort allerdings zog es die meisten Schüler aufgrund des Wetters eher in ein Café als in die mittelalterliche Innenstadt.