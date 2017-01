Villingen-Schwenningen Auf Situation aufmerksam machen

"Jeder Tag hier im ›Camp‹ ist ein Gewinn – wenn man ihn denn nutzt", bringt es Sozialpädagoge Hans-Ulrich Manz von der Diakonie auf den Punkt. Genau deshalb hat man mit den Flüchtlingen das SOS-Projekt gestartet – abgeleitet von der selbst organisierten Schule. Hier unterrichten Ehrenamtliche und Asylbewerber – mit einem Ziel: Deutsch lernen, sich mit anderen austauschen und über Projekte den Austausch mit der Bevölkerung vorantreiben.

Dieser ist aus einem ganz bestimmten Grund wichtig: "Die Flüchtlinge wollen auf die Situation in ihrer Heimat aufmerksam machen." Denn die vielerorts verbreitete Meinung, dass Gambia und Nigeria sichere Herkunftsländer seien, stimme so nicht. Genau aus jenen Ländern stammen mittlerweile die meisten der 240 EA-Bewohner. Einer von ihnen, Yahya Sonko, ein 30-jähriger gambischer Hochschullehrer, erzählt dabei von einer Festnahme in seinem Heimatland während dem Unterricht, weil er die Themen Demokratie und Meinungsfreiheit ansprach.

Gemeinsam will daher das internationale "Dreamteam" ihr SOS-Projekt, bei dem sich neben Sonko auch Hope-David Nwolcoro und Mina Hassaini federführend engagieren, etwas gegen den "Lagerkoller" machen. Deshalb freue man sich über Ehrenamtliche, die etwas dazu beitragen können oder Firmen, die Schnuppertage anbieten.