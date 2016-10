VS-Villingen. Geflüchtet ist ein Autofahrer, nachdem er am Freitag gegen einen BMW der 3-Serie gestoßen war. Das Auto parkte zwischen 15 und 15.45 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Altstadtstraße in Villingen und von 16 bis 20 Uhr auf dem Real-Parkplatz "Neuer Markt" abgestellt. Hinweise an die Polizei, Telefon 07721/60 10.