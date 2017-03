VS-Villingen. Geflüchtet ist am Montag der Verursacher eines Unfalls auf dem Parkplatz eines Elek­tro-Marktes im Vorderen Eckweg in Villingen. Die Beschädigung an der hinteren Stoßstange eines Skoda Octavias stellte der 22-jährige Halter erst am Dienstagmorgen fest, als er zur Arbeit fahren wollte. Das Auto war die ganze Nacht in der Garage abgestellt gewesen. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/ 60 10, entgegen.