VS-Villingen. Am Mittwoch, zwischen 13.30 und 15 Uhr hat ein Täter an einem geparkten Auto eine Scheibe eingeschlagen und vom Beifahrersitz eine Handtasche entwendet. Das Fahrzeug war auf dem Waldparkplatz an der Peterzeller Straße in Villingen, unweit der Landesstraße 181, abgestellt. Das Polizeirevier, Telefon 07721/6010, nimmt Hinweise entgegen.