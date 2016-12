Villingen-Schwenningen Auf Hochebene trifft er eine Freundin

VS-Villingen. Und wie immer, wenn Michael Hoyer einlädt, gibt es vollbesetzte Ränge in der Neuen Tonhalle in Villingen. Südamerikaspezialist Heiko Beyer stellte dem begeisterten Publikum im multimedialen Event das südamerikanische Land Peru vor, das er seit mehr als 20 Jahren bereist.

"Die geniale vielfältige Landschaft" in Peru vom Amazonas bis zu den Anden haben es dem passionierten Fotografen, Filmer und Journalisten aus Erlangen ange- tan. "Peru ist atemberaubend", so die Ankündigung im Programmheft, "nicht nur wegen der dünnen Luft auf den Andengipfeln, sondern wegen der landschaftlichen Vielfalt und dem kulturellen Reichtum des Landes, der auf dem Erbe einer Hochkultur basiert, die im ganzen Land ihre Spuren hinterlassen hat". So gab es wunderbare Fotos und Filmsequenzen aus der Bergwelt der Anden mit dem Volk der Q’eros. Heiko Beyer zog durch die lebensfeindliche Küstenwüste hinauf ins Altiplano zum Titicacasee. Eine weitere Expedition brachte ihn in das Labyrinth des Colca-Canyons. Er bestieg die Eisriesen der Kordilleren und wanderte hinab durch den Nebelregenwald ins Amazonas-Gebiet.

Bizarre karge Landschaften mit viel Geröll, die im 15. Jahrhundert von den Inkas erbaute und heute noch gut erhaltene Ruinenstadt Machu Picchu, ein Treffen auf der Hochebene mit Freundin Waltraud, die Geschichte von Hilaria Supa Huamán, die heute im peruanischen Parlament sitzt, der Besuch in der zweitgrößten peruanischen Stadt Arequipa und der Hauptstadt Lima mit ihren Zeltstädten, die Südküste mit ihren Dünen oder die Cordillera Blanca – überall war Heiko Beyer mit seinem Team, und von allen Plätzen und Städten zeigte er am Sonntag phantastische Bilder. Passende musikalische Untermalung und eine lebendige Schilderung von einer Vielzahl an Eindrücken beeindruckten das zahlreiche Publikum. Heiko Beyer erhielt großen Applaus für seine multimediale Präsentation. Peru wird für den ein oder anderen vielleicht zum nächsten Urlaubsziel.