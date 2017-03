Villingen-Schwenningen. In der Nacht auf Freitag sind im Kreisverkehr auf Herdenen im Zentralbereich von VS zwei Autos zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben ist ein Schaden in Höhe von 7500 Euro entstanden. Gegen 0.20 Uhr fuhr eine 37-jährige Frau in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie einen von links kommenden VW Golf und stieß mit ihm zusammen. An dem VW Golf entstand laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit Totalschaden. Verletzt wurde niemand.