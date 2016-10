Villingen-Schwenningen Auf Fotosafari in Tansania und Kenia

Beim Schwerpunktthema "Blickpunkt Afrika" der Volkshochschule berichtet Dietrich Kühlke am heutigen Freitag, 19.30 Uhr, im Umweltzentrum über seine Fotosafari in Tansania und Kenia. Es geht auf den Spuren von Bernhard Grzimek, des langjährigen Direktors des Frankfurter Zoos, der vor allem in den 60er-Jahren als Tierfilmer und durch seine Auftritte im Fernsehen als Tier- und Naturschützer bekannt wurde, und seines Sohnes Michael, der bei Dreharbeiten beim Serengeti-Nationalpark durch einen Flugzeugabsturz jung ums Leben kam, auf eine Reise in die bekannten Nationalparks der beiden afrikanischen Länder.

Die Fotosafari beginnt in Tansania am Rande der Serengeti im Ngorongoro-Krater und geht weiter nach Kenia, wo Dietrich Kühlke mit der Kamera unterwegs war im Ambroseli, der vom majestätischen Kilimandscharo beherrscht wird, im Lake-Nakuru Nationalpark, der für seine Flamingo und Nashörner bekannt ist, sowie in der Masai Mara mit ihren Löwen und Leoparden.

In Kühlkes Lichtbildervortrag wechseln sich atemberaubende Landschaften mit beeindruckenden Tierbildern ab. Dazu gehören vor allem die sogenannten Big Five. Mit diesem Begriff bezeichneten Großwildjäger früher die fünf afrikanischen Wildtiere, die am schwierigsten und gefährlichsten zu jagen waren, nämlich Löwe, Leopard, Büffel, Elefant und Nashorn.