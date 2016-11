Villingen-Schwenningen Auf Entdeckungsreise mit Elfe Aubergina

Die Elfe Aubergina Stechpalmenzweig hat zu viel Nektar geschlürft und wacht auf einer Kiste auf. Neugierig wie sie nun einmal ist, öffnet sie die Kiste und findet darin den Sänger Salvatore Samarotti. Der hat sich dort vor der launenhaften Koloratursopranistin Carlotta Spitzantini versteckt. Dem Elfengesetz zufolge müssen Menschen, die sich in die Welt der Elfen verirren, alles tun, was die Elfen von ihnen verlangen. Und Aubergina verlangt eine Menge von Salvatore, aber sie versteht nicht, wieso er eine Begleitung und einen Flügel braucht, um richtig singen zu können, warum sie auf eine Tonleiter nicht steigen kann und was es mit dem hohen Zeh (oder "C") auf sich hat. Die Elfe will deshalb unbedingt mehr über das Singen und die Musik erfahren. Und so beginnt eine zauberhafte, kindgerechte Entdeckungsreise in die wundersame Welt der Oper.

Gemeinsam mit Elfe Aubergina lernen Kinder von fünf bis acht Jahren, was eine Oper überhaupt ist und weshalb die Sänger so anders singen. Die Zauberkiste steht dabei für die ganze Magie des Opernhauses: Ihr entsteigen nicht nur der Sänger, die Sängerin und der Pianist – auch die prächtigen Kostüme, phantasievollen Requisiten und Elemente des Bühnenbildes haben sich in ihr versteckt. Die kleine Besetzung der Opernwerkstatt am Rhein mit nur drei Sängern und einem Pianisten gewährleistet, dass die Handlung für die Kinder überschaubar bleibt und sie mit vielen Antworten rund um Oper, Musik und Gesang nach Hause gehen.

Karten für "Mozarts Zauberkiste" gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro (Kinder sechs, Gruppen vier Euro) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25 oder im Internet unter www.villingen-schwenningen.de.