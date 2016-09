Villingen-Schwenningen Auf Einwohner kommen höhere Gebühren zu

Schwarzwald-Baar-Kreis (ewk). Einstimmig passierte gestern die Abfallgebührenkalkulation 2017 den Fachausschuss für Umwelt und Technik des Kreistags. Die Gesamtkosten der Abfallwirtschaft im Landkreis werden für 2017 auf 16,7 Millionen Euro kalkuliert, ein Plus von 12,8 Prozent gegenüber 2016. Dem stehen Einnahmen von 2,5 Millionen gegenüber, gut doppelt so viel wie 2016. Die Nettoausgaben, die umzulegende Kostenmasse muss über Gebühren finanziert werden. Die steigen 2017, wie im Fachausschuss durchgängig akzeptiert wurde, durchschnittlich um 2,75 Prozent, beispielsweise für den Drei-Personenhaushalt mit einer 120-Liter-Tonne bei vierwöchentlicher Leerung um 2,31 Prozent auf 115,30 Euro jährlich. Der Biomüllgefäßtarif (60 Liter-Tonne) liegt künftig bei 53,90 Euro. In den beiden letzten Jahren waren die Abfallgebühren konstant. Die durchschnittliche Erhöhung in den vergangenen fünf Jahren liegt bei rund einem Prozent.

Die Kostensteigerungen liegen hauptsächlich im Verwertungsbereich, bei der Verbrennung, dem Anlagenbetrieb und den Nachsorgekosten für die beiden verfüllten Deponien in Tuningen und ­Hüfingen.