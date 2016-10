Villingen-Schwenningen Auf der Suche nach Geistern

Neuhausen ob Eck. Die Besucher erwartet eine Nachtführung am Freitag, 28. Oktober und eine nächtliche Suche nach Geistern aus der Vergangenheit am Samstag, 29. Oktoner, bei der die Besucher erkunden, ob etwas Wahres dran ist an den Gerüchten, dass es nachst spukt im Museum.

Mit der "Rauen Kost" und dem Rübengeisterumzug am Sonntag, 30. Oktober, findet die Museumssaison traditionell ein stimmungsvolles Ende und das Museum begibt sich in den Winterschlaf – bis zur Wiedereröffnung am 1. April 2017.

An der Rauen Kost werden jedes Jahr die Feuer in den historischen Häusern geschürt, bis Töpfe und Pfannen heiß sind. Dann brodelt, kocht und zischt es überall in den Küchen, und es gibt viele Versucherle für die Besucher. Einfache, heute schon fast unbekannte Rezepte werden von den Museumsmitarbeiterinnen zum Leben erweckt – und von den Museumsbesuchern gerne verspeist.