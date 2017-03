Villingen-Schwenningen Auf der Suche nach der Seele

In Karl Wirrlingers Komödie "Seelenwanderung", aufgeführt im Theater am Ring, gelingt es dem etwas einfältigen Stadtstreicher mit Abitur Bum (Antonio Lallo). Sein Freund Axel (Ralph Hönicke), ohne höhere Bildung, aber gewitzter als Bum, hilft ihm im Geschäft mit dem Pfandleiher, fürchtet aber, Bum könnte die Seele später doch noch einmal brauchen und schützt den Karton vor Versteigerung, nimmt ihn an sich.

Bum macht skrupellos Karriere – zunächst als Schrotthändler, dann durch Verbindung mit Damen. Zubehör für Damenbekleidung macht ihn reich, er wird Kommerzienrat und Dr. h.c. Ein Herzinfarkt lässt ihn innehalten und an die verlorene Seele denken, doch er überwindet die Krankheit. Axel soll ihm die Seele wiederbeschaffen. Als er sich weigert, wird sie ihm mit juristischen Tricks genom men und in einem Tresor verstaut.

Aber dann wird Blum durch Schicksalsschläge niedergestreckt. Halb tot muss sein Körper die Seele suchen. Axel findet sie auf einer Müll-Deponie. Nur gegen Bezahlung will er sie herausgeben. Bum kann ihm nur den Schrottwert seines Denkmals bieten. Als Axel das holen will, wird er wegen Diebstahls verhaftet.