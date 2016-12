Villingen-Schwenningen Auf der Kreisstraße kracht es

VS-Rietheim/-Marbach. Eine leicht verletzte Person und rund 16000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Freitagmittag an der Einmündung der Kreisstraße 5714 auf die Kreisstraße 5734 bei VS-Rietheim ereignet hat. Dort wollte der Hondafahrer, von Villingen auf der Kreisstraße 5714 kommend, nach links auf die bevorrechtigte Straße in Richtung Marbach abbiegen. Der 55-jährige Honda-Fahrer achtete nicht auf einen VW Polo, der von Marbach in Richtung Rietheim fuhr. Beim folgenden Zusammenprall der beiden Autos wurde eine 64-jährige Beifahrerin im Polo leicht verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in das Kreisklinikum gebracht werden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos.