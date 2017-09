Villingen-Schwenningen Auf den Spuren von Kelten, Römern und Maria Stuart

Potter-Reihe geschrieben

Der Weg auf der Prachtstraße, der Royal Mile führte auch vorbei am Café The Elephant House, wo die Schriftstellerin Joanne K. Rowling ihren ersten Band von Harry Potter schrieb. Einigen Teilnehmern war es sogar vergönnt, einen Blick auf Prinz Charles zu werfen, der an diesem Tag Edinburgh einen Besuch abstattete.

Vom Hotel in Queensferry aus hatte man den Blick über die drei einzigartigen ­Brückenkonstruktionen über den Firth of Forth Die Universitätsstadt St. Andrews stand ebenso auf dem Programm wie Lochleven Castle (Gefängnis der Maria Stuart) sowie Glamis Castle, in dem die Mutter der jetzigen Königin aufwuchs und ihre Schwester Margret geboren wurde.

Vorbei an Loch Ness

Nach einer Fahrt durch die Highlands beschäftigte die Besucher das Schicksal der aufständischen schottischen Clans gegen die Engländer am Killicrankie-Pass. Vorbei am Loch Ness und dem Besuch des Urquart Castle ging es zu Schottlands größter Stadt nach Glasgow, der Europäischen Kulturstadt 1990. Im 18. Jahrhundert machten Tabakhandel und Baumwollmanufakturen die Stadt reich. Nach Rezession und Arbeitslosigkeit ist Glasgow heute wieder eine kulturelle, lebenswerte Stadt, mit moderner Architektur ebenso, wie mit liebevoll restaurierter historischer Bausubstanz.

Nach einer Fahrt durch den Lake District und Rundgang in dem hübschen Badeort Harrogate beeindruckte die Teilnehmer der Besuch der großen Abteiruine Fountains Abbey, Englands bedeutendste Klosterruine. Klaus Weiss verstand es ausgezeichnet, zu den jeweiligen Besichtigungspunkten die geschichtlichen, politischen und kulturellen Hintergründe zu vermitteln. Wie ein roter Faden zog sich das Leben der britischen, schottischen und zum Teil deutschen Monarchen durch die Geschichte Schottlands, vor allem natürlich Maria Stuart. Natürlich durften auch ein kleines Whisky-Seminar sowie typische schottische Speisen, zum Beispiel Haggis, nicht fehlen.