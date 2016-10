Villingen-Schwenningen Auf dem Land gibt’s noch Kutschen und Ochsenkarren

Der Freiburger Fotojournalist Tobias Hauser hat das Land in fast 20 Jahren 40 Mal bereist und von Grund auf kennengelernt. In der ausverkauften Neuen Tonhalle erzählte er seine multimedialen Geschichten.

Das Publikum von Michael Hoyers "story VS" war nicht nur von den außergewöhnlichen Blickwinkeln fasziniert, aus denen heraus Tobias Hauser seine Aufnahmen schoss, der National-Geographic-Fotograf verstand es auch, beeindruckende Lebensgeschichten zu erfahren und weiterzugeben.

Gekrönt wurden sie mit hinreißenden Porträts zumeist lachender Gesichter. In Havanna, der größten Metropole in der Karibik, die schon Kolumbus als "Juwel" bezeichnete, fühle er sich wie "Alice im Wunderland" berichtete Hauser. Obwohl das Weltkulturerbe durch spanische, amerikanische und russische Herrschaft viel von seinem einstigen Glanz verloren hat und diesen nach umfassenden Wirtschaftsreformen nur mühsam wiederherstellt, so steckt es doch voller Menschen, die ihren Traum leben.