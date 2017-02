Villingen-Schwenningen Auf Abfluss eingeschlafen: Zahlt Versicherung?

Verärgert sei Müldner nach dem Vorfall nicht gewesen, schließlich gehöre so was dazu, wenn man 1500 Wohnungen im Bestand habe. »Wenn man an Studenten vermietet und selber mal Student war, dann hat man schon ein Stück weit Verständnis«, lacht Müldner. Für ihn sei es selbstverständlich, dass die Unterstützung der Mieter für ihn an erster Stelle steht.

Froh sei er aber nicht nur, dass niemandem etwas passiert sei, sondern auch, dass sich der Schaden In Grenzen hält. Er beziffert ihn auf rund 10 000 bis 15 000 Euro, die Reparatur soll etwa vier bis sechs Wochen dauern. Lediglich ein Student wäre ins Hotel gewechselt. Und wie sieht es mit der Regulierung aus? »Wir gehen mit unserer Versicherung in Vorleistung, es können aber natürlich Regressforderungen kommen.«Zahlt eine private Haftpflichtversicherung auch in einem solchen Fall, wenn Alkohol im Spiel ist? »In der Regel schon«, erklärt die SV-Versicherung in Trossingen. Sie würde auch bei grober Fahrlässigkeit aufkommen, solange es kein Vorsatz sei. Der Student kann also trotz des Trubels aufatmen – und hoffentlich bald über die Situation lachen.