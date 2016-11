Seit 15 Jahren ist das Guggenmusiktreffen der Krawazi-Ramblers, der Guggenmusik der Glonki-Gilde Villingen, wenige Tage nach dem Fasnetauftakt des Vereins am 11. November, ein Glanzpunkt der noch jungen närrischen Saison. Auch in diesem Jahr nutzten Hunderte von Besuchern die Möglichkeit, zu fetziger DJ-Musik, Auftritten diverser befreundeter Guggenmusiken und einer Tanzeinlage der Villinger Mädels (Foto), die Pfaffenweiler Festhalle in eine Hochburg der Guggenmusik zu verwandeln. Die vor gut einer Woche zur Säckel­meisterin der Glonki-Gilde gewählte ­Barbara Preisinger bezeichnete in ihrer Funktion als Zugleiterin das Fest der Krawaziguggen einmal mehr als einen großen Erfolg. Foto: Bombardi