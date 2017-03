Villingen-Schwenningen Auch Villinger Gefängnis ist überbelegt

Die Zeit bis dahin dürfte trotz nicht optimaler Bedingungen erträglich sein, meint Jennifer Rietschler, die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Rottweil, welche auch für die Villinger Haftanstalt Auskunft gibt.

Gravierende Einschränkungen oder Unzulänglichkeiten gebe es in der Außenstelle Villingen aufgrund der hohen Belegungszahlen nicht. Obgleich es hier nur 18 Zellen gibt, in welchen 29 Gefangene einsitzen – von Einzelzellen also kann man auch hier nur träumen. Zu extremen Maßnahmen, um die Last der Überbelegung zu mildern, muss man hier trotzdem nicht greifen. "Ein Hofgang in Schichten findet bei uns nicht statt", sagt Rietschler beispielsweise. Und auch für die Beschäftigung der Inhaftierten sei gesorgt: "Wir können nach wie vor bis zu 17 Arbeitsplätze in der Außenstelle Villingen für die Gefangenen anbieten, obwohl diese während der Untersuchungshaft nicht zur Arbeit verpflichtet sind."

Wer hier einsitzt, wartet nämlich meist auf den Fortgang seines Verfahrens und verbringt "lediglich" seine Untersuchungshaft hinter Villinger Gittern – für deren Vollstreckung ist die Außenstelle in der Zähringerstadt nach dem Vollstreckungsplan Baden-Württemberg zuständig. Die durchschnittliche Verweildauer ist überschaubar und liegt in Villingen bei gerade einmal viereinhalb Monaten.

Und wer trotzdem nicht damit einverstanden ist, was man ihm im Villinger Gefängnis zu bieten hat? Schließlich besteht Anspruch auf Einzelunterbringung und auch der kann hier nicht erfüllt werden. Offenbar sind die Villinger Häftlinge genügsam. "Der Protest beschränkt sich auf Einzelfälle", erklärt die Gefängnisleiterin. Einige Inhaftierte wünschten sich sogar "aufgrund des Bedürfnisses nach Gesellschaft" von selbst eine gemeinschaftliche Unterbringung in Mehrmann-Hafträumen – und Häftlinge, die eines Eigenschutzes bedürfen, die werden in der Regel zur "Suizidprophylaxe" in der JVA Rottweil – zu welcher auch die Gefängnisse in Villingen und Hechingen gehören – ohnehin in den ersten zwei Wochen der Inhaftierung nicht alleine untergebracht.

Und beharre ein Gefangener doch einmal auf einer Einzelunterbringung, muss dieser, sofern das zum jeweiligen Zeitpunkt in der Gesamt-JVA Rottweil nicht möglich ist, in einen Einzelhaftraum in einer anderen JVA in Baden-Württemberg untergebracht werden. "Dies kommt allerdings nur äußerst selten vor", so Rietschler.