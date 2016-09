Villingen-Schwenningen Auch im Sommer gibt’s Grund zum Feiern

Das zweitägige Fest lockte viele Besucher auf die Möglingshöhe, die gemeinsam mit dem Fastnachtsverein feierten. Vor genau elf Jahren haben sich die Bauchenberg-Hexen im kleinen Kreis gegründet und sind auf knapp 60 aktive und 30 passive Mitglieder angewachsen. In den vergangenen fünf Jahren war die Besenwirtschaft an Fastnacht das jährliche Großprojekt. Nun hat der Verein um seinen Vorsitzenden Andreas Merkle den nächsten Schritt gemacht.

"Wir sind überwältigt, wie viele Besucher kamen und wie positiv die Resonanz war", zieht Merkle Bilanz. Das Geheimnis für den Erfolg sieht er im kulinarischen Bereich, den die Gäste ausgiebig gelobt haben. Zudem sei für Jung und Alt etwas geboten worden. Egal, ob die Besucher einen Preis beim Glücksrad ergattern oder einfach nur das Ambiente auf der Möglingshöhe genießen wollten: Es fehlte an nichts.

Mit dem jungen Schwenninger Sänger Marius boten die Bauchenberg-Hexen am Samstagabend einem lokalen Singer-Songwriter eine Plattform, sich vor vielen Gästen zu präsentieren. Doch nicht nur an den Biertischen und auf der Bühne war etwas geboten: Auch die kleinen Gäste hatten auf einer Hüpfburg sowie am Sonntag bei der Kinderzaubershow von "Magic Wudini" ihren Spaß.