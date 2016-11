Villingen-Schwenningen Auch im Häs stets adrett aussehen

Das örtliche Fasnetsgeschehen erfreut sich ungebrochener Beliebtheit, war aus den Worten von Zunftmeister Tobias Baumgärtner und Zunftschreiberin Katrin Ebner zu hören. Ein kleiner Höhepunkt war das doppelte Bänklefest mit der Erneuerung zweier Ruhebänke entlang der Wanderwege rund um Tannheim. Säckelmeister Rainer Strobel war mit den ordentlichen Einnahmen zufrieden. Bei Wahlen wurden Zunftmeister Tobias Baumgärtner, Schriftführerin Katrin Ebner und Vize-Kassierin Sandra Hildebrand wiedergewählt. Zu Kassenprüfern wurden Tanja Neininger und Anita Richter bestimmt. Ein Passus zur Änderung des Paragraphen 14 der Satzung bezüglich der Gemeinnützigkeit solle geprüft und in der nächsten Jahreshauptversammlung verabschiedet werden. Das Team der Narrenredakteure machte darauf aufmerksam, dass es mit dem Narrenblättle im Augenblick erst auf die Hälfte des üblichen Umfanges komme und auf weiteres "Futter" hoffe.

Zur Anzugsordnung der Narren bei Umzügen gab es von Ehrenzunftmeister Wilfried Merz kritische Anmerkungen. Es sind nicht nur die fehlenden Handschuhe und schwarze Schuhe, die ein einheitliches Bild beeinträchtigen, sondern auch, dass Trinkbecher am Häs herabhängen oder die flackernden farbigen Lichter in den Augen der Masken, die nicht dazugehören. An der Osemali-Maske fiel ihm auf, dass der Reisigschmuck durchaus buschiger sein könnte.

Das Aufstellen des Narrenbrunnens am 7. Januar wird auf Grund des Ort-Jubiläums eine größere Veranstaltung werden. Zum Nachtumzug nach der Narrentaufe werden zudem rund 300 Hästräger erwartet.