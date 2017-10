Villingen-Schwenningen Auch diesesstille Wasserist tief

Manche Reaktionen auf die Good-Will-Aktion haben Ulrich Köngeter und sein ganzes Team dann aber doch schockiert. Nicht nur, dass man ihm vorwarf, über das Abkochgebot den Stromverbrauch ankurbeln zu wollen, nicht nur, dass gleichzeitig an mehreren Abholstellen Wasser in Empfang genommen wurde, es seien Wasserflaschen sogar ausgeleert worden, um schneller an das Pfand zu kommen, weiß er. Freilich haben sich viele Menschen auch bedankt, vorort und per Mail, an die Öffentlichkeit gelangt seien aber nur die Beschimpfungen und Vorwürfe, bedauert Köngeter.