Villingen-Schwenningen Atttraktive Glasfaser ins rechte Licht rücken

Schwarzwald-Baar-Kreis. Eine Veranstaltung im Landratsamt zeigte auf, wie wichtig es ist, gemeinsam und in enger Kooperation mit kompetenten und erfahrenen Partnern vor Ort die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Dafür braucht es die richtigen Weichenstellungen und die richtigen Ansätze für den Ausbau der Infrastruktur. Steffen Würth, Vizepräsident der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg erklärte, warum es so wichtig ist für die Industrie- und Handelskammer und den Landkreis Schwarzwald-Baar diesen Bogen gemeinsam zu schaffen. "Die Digitalisierung wird ein Wachstumstreiber sein vor allem und zuerst im produzierenden Bereich und deshalb müssen wir die notwendigen Grundlagen schaffen", erklärte er. "Der Landkreis Schwarzwald-Baar und der Zweckverband Breitbandversorgung sind deshalb entsprechend in Vorleistung gegangen, was die Wirtschaft begrüßt." Landrat Sven Hinterseh sagte dazu: "Die Förderung der Glasfaserstruktur ist als Grundlage für die Versorgung der Region sehr wichtig. Es wurden 250 000 Euro dafür vom Landkreis bereitgestellt. Juristisch zählt die Breitbandversorgung nicht zur Daseinsvorsorge wie Strom und Wasser, aber um die wirtschaftliche Entwicklung nicht zu versäumen ist die Breitbandversorgung notwendig." Warum ist die Breitbandversorgung mittels Glasfaser so wichtig? Anhand von praktischen Beispielen trug Eike Wenzel, Zukunftsforscher, die Auswirkungen der Digitalisierung vor: "Was digital passiert ist allgegenwärtig, um effizienter zu sein, um Staus zu umgehen um Waren schneller an einen Ort zu bringen." Anschaulich schilderte er, wie die Gesellschaft aufgrund des Internets neu miteinander agieren wird. Genannt wurden Beispiele wie der weltweite Klimawandel, der wiederum die Forderung nach einer Energiewende bewirkte. 40 Prozent der Wissensarbeit können digitalisiert werden. Die künstliche Intelligenz werde den Arbeitsmarkt auf den Kopf stellen. Bis 2040 werden damit Arbeitsplätze geschaffen.

Darüber hinaus müssten Überlegungen stattfinden was danach passiere. Wie wird Arbeit verteilt? Deshalb sei es wichtig, Trends zu erkennen und als Frühwarnsystem zu nutzen. Der Konsument werde aufgrund der Digitalisierung zunehmend Konsum- und Dienstleistungen unabhängig von Raum und Zeit in Anspruch nehmen wollen. Auch die Gesundheitsmärkte werden anders funktionieren, meint Wenzel. Die Ärzte können sich vernetzen und die Behandlung wird sich verändern. Die Dialyse fand früher dreimal die Woche in einem Krankenhaus statt und forderte Wege und Zeit. Heute könne die Dialyse zu Hause durchgeführt werden. Der Handel werde sich mit E-Commerce abspielen. Trotzdem wird der stationäre Handel bestehen bleiben. Bestimmte Geschäftsmodelle, die 700 Jahre existierten, wie der Buchdruck funktionierten aufgrund der E-books nicht mehr hinreichend und müssten verändert werden. Es gehe darum, die Bedürfnisse der Kunden punktgenau zu befriedigen und inhaltlich und emotional mitten ins Herz zu treffen. In der Zukunft gilt es Lösungen anzubieten. Es gibt Vorreiter wie die App "my Taxi". Taxis können per Smartphone bestellt werden. Unternehmen, die sich digital etabliert haben, erzielen heute ein 20 bis 25 Prozent höheren Umsatz.

Die Mobilität werde sich verändern, etwa durch selbstfahrende Autos. Auch der öffentliche Nahverkehr werde sich verändern, die Anzahl der Autos wird abnehmen. Auch die Landwirtschaft werde betroffen sein. Es werde weniger Landschaft verbraucht, weniger Ressourcen und weniger Pestizide und es gebe durch die hochsensible Sensorik eine regionale Wertschöpfung. Jürgen Anders von der Hochschule Furtwangen University stellte fest, dass Baden-Württemberg und der Schwarzwald-Baar-Kreis, besondere Maßnahmen hinsichtlich der Digitalisierung rechtzeitig ergriffen hätten. Laut Jochen Cabanis vom Zweckverband wurde die Notwendigkeit erkannt, "insbesondere in den Gewerbegebieten eine schnelle Datenübertragung zu gewährleisten." Dazu werden immer mehr Spezialisten gefragt. Steffen Würth sagte: "Die Ausbildungsberufe werden sich entsprechend zu eher IT-Berufsausbildungen verändern. Sowohl in technischen, als auch in Büroberufen. Damit bleibt auch die Region attraktiv für junge Menschen." Eike Wetzel bemerkte dazu: "IT auf dem flachen Land wird auch deshalb immer wichtiger, weil junge Leute durchaus interessiert sind, auf dem Land zu leben, unter anderem wegen bezahlbarem Wohnraum. Deshalb ist auch für Privatverbraucher und Familien die Versorgung mit Glasfaser notwendig." Ein Zuhörer bemerkte treffend: "Die Attraktivität der Glasfaser muss einer breiten Öffentlichkeit genauso bewusst sein, wie derzeit das Smartphone."