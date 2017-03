Villingen-Schwenningen Attraktive Geschäfte

Schwarzwald-Baar-Kreis. In einem Studentenprojekt der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Stuttgart und der Händlerinitiative Buy local wurde Feldforschung in verschiedenen mittelgroßen Städten zwischen Bremerhaven und Füssen betrieben. Man war auf der Suche nach Ideen, die zur Kundenbindung führen. Andreas Kaapke machte die Einführung. Losgeschickt wurden mehrere Studententeams, eine Jury wählte die besten Ideen aus. Kriterien waren Originalität, Machbarkeit, Markrelevanz und Bezahlbarkeit – denn die Zielgruppe bei den Einzelhändler für die Ideen sind nicht die Ketten, sondern der inhabergeführte Laden.

Gefunden wurden Tisch­kicker für Männer im Schuhgeschäft, in dem Frauen einkaufen, und Umtauschkarten im Buchladen. Auch hier in der Region waren die Studenten unterwegs. Herausgehoben wurde die Männergeschenkecke beim Bekleidungsgeschäft Broghammer in Villingen und die Kaffee-Nische von Zweisam-Mode in Donaueschingen. Kaapke wies darauf hin, dass nicht jede Idee zu 100 Prozent auf ein anderes Geschäft übernehmbar sei, er forderte die Geschäftsinhaber auf eine Grundidee auf ihre Branche anzupassen.

Laut Jury fand das Duo Niklas Henn und Charly Neuhoff die besten Ideen. Sie waren in Weimar, Erfurt und Leipzig unterwegs, eine Idee fanden sie jedoch auch in Stuttgart. In ihrer Ausarbeitung war ein Schaufenster mit einem so genannten Theatrum Mundi. Hier konnten Passanten für etwas Kleingeld ein Mechanisches Theater in Bewegung setzen, welches das Märchen Schneewittchen zeigte. Für sie ein Anziehungspunkt – oder Marketingdeutsch Eye-Catcher – für Passanten. Übertragbar sei dies beispielsweise auf Sportgeschäfte, die einen Fernseher im Schaufenster stehen haben und dort Sportvideos oder Bewegungsspiele ablaufen lassen.