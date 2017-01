Villingen-Schwenningen Asylbewerber belästigen Reisende

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Regionalzug zwischen Villingen und Neustadt und weiter in einem Anschlusszug nach Freiburg sind, wie erst gestern bekannt gegeben wurde, am Samstag offenbar mehrere Reisende durch eine Gruppe Asylbewerber belästigt worden. Dies teilte gestern die Bundespolizei Weil am Rhein mit.