Villingen-Schwenningen Aschenputtel neu inszeniert

VS-Villingen. Am Sonntag, 15. Januar, kommt Aschenputtel in die Neue Tonhalle nach Villingen. Die Familienmusical-Produktionen des Theaters Liberi entführen alljährlich in der kalten Jahreszeit ihr Publikum in fantasievolle Märchenwelten. Die Aufführung des alten – und doch immer wieder neuen Märchens beginnt um 15 Uhr.

Das Grimm’sche Märchen ist eine Geschichte über den Glauben an die wahre Liebe. Mit großer Hingabe an das Original wird die Parabel über das unerschütterlich Gute im Menschen von den Machern des Theaters Liberi humorvoll, spannend und mit modernen Facetten in ein Musical-Abenteuer umgesetzt, das Jung und Alt in seinen Bann ziehen wird – empfohlen für Jungen und Mädchen ab vier Jahren.

Qualitätsvolles Theater für Kinder wie Kindgebliebene zu machen – diesem Ziel haben sich die Macher von Theater Liberi seit 2008 verschrieben. Gegründet in Bochum, der Heimat des Erfolgsmusicals "Starlight Express", bringt das Tournee-Theater inzwischen in der neunten Saison kreative und mitreißende Familienmusicals auf Bühnen in ganz Deutschland – Jahr für Jahr mit einer wachsenden Fangemeinde.