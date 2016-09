Villingen-Schwenningen Arzneien und ihre Wirkung

Im zweiten Teil der 90-minütigen Präsentation geht es um Antibiotika. Sie gelten als wahrer Segen für die Menschheit, aber gerade diese Medikamente machen große Sorgen: Weil Bakterien es immer wieder schaffen, sich zu wehren und Resistenzen zu entwickeln, wirken Antibiotika immer weniger – die Waffen werden langsam stumpf. Fellhauer erläutert, was zu tun ist, um diese Entwicklung zu stoppen, warum es so wenig wirklich neue Antibiotika gibt und warum multiresistente Erreger so gefährlich sind.

Schließlich zeigt er, welche Anstrengungen das Schwarzwald-Baar-Klinikum unternimmt, um die Sicherheit der Patienten bei der Arzneimitteltherapie zu gewährleisten. Dazu gibt es Tipps, wie man in der eigenen Arzneischublade den Durchblick behält und sich auf den Besuch beim Arzt oder den Klinikaufenthalt am besten vorbereiten kann.

Karten für den Vortrag gibt es im Vorverkauf im Internet unter www.story-vs.de sowie bei den Vorverkaufsstellen bei Morys Hofbuchhandlung in Villingen und Donauschingen, bei der Tourist-Info in Villingen im Franziskaner und in Schwenningen im Bahnhof, beim Reisebüro Bühler in Villingen sowie bei den Geschäftsstellen des Schwarzwälder Boten und im Internet unter www.schwarzwaelder-bote.de/tickets. Restkarten sind ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.