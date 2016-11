Der Vorverkauf für die Turngala, der Show mit 19 Vorstellungen in 14 Städten Baden-Württembergs, hat begonnen. Jahr für Jahr begeistert die Turngala die Zuschauer, und Jahr für Jahr steigt die Nachfrage an den Vorverkaufsstellen. Die vom Schwäbischen (STB) und Badischen Turner-Bund (BTB) veranstaltete Gala startet traditionell am 27. Dezember, 18.30 Uhr, in der Deutenbergsporthalle in Schwenningen und präsentiert sich bis einschließlich 15. Januar. Die Turngala hat "Bodies and Beats" zum Thema. Sie ist eine tempogeladene Sport- und Entertainment-Show, bei der Sportler, Artisten und Künstler Weltklasseleistungen präsentieren. Karten gibt es im Internet unter www.turngala.de oder telefonisch unter 0711/28 07 72 77. Foto: STB/BTB