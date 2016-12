Villingen-Schwenningen Artenschutz fängt zu Hause an

Da sich der Mensch mit baulichen Maßnahmen immer mehr ausbreite, haben Vögel und Fledermäuse Häuser und auch Hochhäuser als Lebensräume entdeckt, so Mayer. Wo früher Bauerngärten genügend Nahrung für diese Tiere boten, biete heute oft ein englischer Rasen keine Nahrung mehr für Vögel und Fledermäuse, fuhr er fort. Fensterläden an Häusern könnten ein ideales Quartier für Fledermäuse bieten, Nischen an Häusern und Spalten an der Fassade würden von kleinen Bartfledermäusen und auch Vögeln aufgesucht, ein Fassadenbewuchs sei ideal für Amselnester, so Mayer.

Haussperlinge und Mauersegler würden kleine Öffnungen an Hochhäusern gerne bewohnen, Dachböden, die großvolumig, dunkel und ohne Zugluft seien, würden gerne von Fledermäusen als Rückzugsgebiet genutzt. Gewölbekeller als Winterquartiere für Fledermäuse dürften nicht zu trocken sein, sonst würden die Fledermäuse austrocknen und sterben. "Wir haben 40 Arten von Vögeln und Fledermäusen in Siedlungsbereichen, wobei man die Fledermäuse oft garnicht bemerke", betonte er.

Viele Gebäude bewohnende Vogel- und Fledermausarten seien sehr standorttreu, das heißt, sie kehren jedes Jahr wieder an die gleichen Stellen am Haus zurück, so Mayer. Daher sollten bestehende Brutplätze und Quartiere bei einem Bauvorhaben nach Möglichkeit immer erhalten werden. Sei dies nicht machbar, sollte möglichst an gleicher Stelle Ersatz geschaffen werden, betonte er. Die heimischen Fledermäuse seien nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt, das bedeute, sie dürfen weder gestört, gefangen, getötet noch ihre Quartiere verschlossen oder zerstört werden. Sind Fledermausquartiere bei Baumaßnahmen betroffen, müssen die Eingriffe mit der Unteren Naturschutzbehörde abgesprochen und genehmigt werden, unterstrich er. Nach der Pause, in der Mayer und Theobald Fragen beantworteten, stellte Jennifer Theobald Info-Material mit Hilfen vor, wie man den Tieren bestehende Quartiere erhalten könne oder für Ersatz sorgen könne.