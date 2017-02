Villingen-Schwenningen Argumente ausgetauscht

Beim Austausch im Schwenninger Rathaus mit Kubon, Baubürgermeister Detlev Bührer, Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Jugend, Integration, Bildung und Sport sowie Dieter Kleinhans, Leiter des Amtes für Gebäudewirtschaft und Hochbau, wurden die von der Schule und den Elternvertretern beklagten Zustände am Gebäude besprochen. In einem vom Schulverbund geforderten klärenden Gespräch (wir berichteten) erläuterte die Verwaltungsspitze den Schulvertretern die für 2017 geplanten Maßnahmen: 66 000 Euro zur Ertüchtigung der Chemievorbereitung (Chemikalienschränke) und 150 000 Euro zum Austausch schadhafter Böden. Weitere 100 000 Euro werden in die Medienausstattung investiert.

OB: Generalsanierung ist notwendig

"Wir wissen um den Zustand der Schule und werden auch künftig in Abstimmung mit der Schulleitung gemeinsam die weiteren Sanierungsschritte umsetzen, wo immer dies möglich ist", versicherte Rupert Kubon.