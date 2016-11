Villingen-Schwenningen Arbeitsweise ist zu reformieren

Es könne auch nicht sein, dass der Gemeinderat im Detail über 800 Seiten Haushaltsplanung diskutieren müsse. Hier könne man mit den Experten in der Verwaltung nicht mithalten. Die Fraktion will aus diesen Detaildiskussionen, die auch teilweise das Tagesgeschäft betreffen, herauskommen. Es müssten beim Haushalt beispielsweise Planungen gemacht werden. So würde man mit vier Prozent weniger Ausgaben den Haushalt 2017 ohne neue Schulden hinbekommen. Hier fehle es auch ein bisschen an den Ideen der Verwaltung. Hierzu seien auch beispielsweise Vorgaben aus dem Gemeinderat an die Verwaltung notwendig. Die FDP sieht den Gemeinderat eher als Aufsichtsrat.

Insgesamt fehle der Blick für die Zusammenhänge. Die Fraktion will in den nächsten zwei Jahren den Überblick über den Sanierungsstau bekommen. Darüber hinaus fehlt ihr auch die Definition, was Villingen-Schwenningen sein will und wo es hingehen soll – Tourismusstadt oder Industriestandort. Hier müsse man auch tätig werden und die Ziele definieren.

Die drei wollen in der jetzigen Gemeinderatsperiode Impulse setzen. Vor allem, was die Arbeit des Gemeinderats angeht. Die Ausschüsse sollen mehr beschließende Kompetenz bekommen und: "Alles doppelt und dreifach zu diskutieren ist ineffizient", erklärt Marcel Klinge. Ihn wie auch Mitglieder der anderen Fraktionen nervt es, dass die gleichen Beträge teilweise in zwei Ausschüssen und im Gemeinderat wiederholt werden. "Der Gemeinderat benötigt eine Fokussierung", zeigt er sich überzeugt. Ziel ist die Reform der Geschäftsordnung und Transparenz für Bürger.

Als Effekt erhofft man sich unter anderem ein schnelleres und zielgerichtetes Arbeiten des Gremiums. Auch die Reduzierung der Stunden, die jeder einzelnen für das Ehrenamt aufwendet – in allen Fraktionen. Wenn man dies realisiert habe, hofft man, auch neue Leute für die Wahlliste gewinnen zu können. Es gibt nach Auskunft von Klinge einige, die gerne etwas machen würden. Kommt man auf den Faktor Zeit zu sprechen, ist das den meisten zu viel.

Impulse erhofft man sich auch von der Haushaltstrukturkommission und von einem externen Berater, der nächstes Jahr eingesetzt werden soll. Änderungen wird es wohl auch geben, wenn die neue Buchführung der Doppik im städtischen Haushalt eingeführt wird.