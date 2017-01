Villingen-Schwenningen Arbeitslosenquote im Kreis liegt im Januar bei 3,6 Prozent

Der Agenturbezirk liegt damit bei der Arbeitslosenquote mit plus zwei Zehntel auf aktuell 3,2 Prozent weiterhin deutlich unter dem Landesschnitt von 3,9 Prozent (plus 0,3). Zum Vergleich: Im Vorjahr waren im Januar in der Region rund 9180 Arbeitslose gezählt worden, 370 mehr als jetzt. Die Quote betrug vor Jahresfrist 3,4 Prozent.

Im Januar meldeten Betriebe und Verwaltungen aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg dem Arbeitgeber-Service der Agentur Rottweil - Villingen-Schwenningen noch einmal fast 1200 Stellenangebote zur Besetzung, gut 360 weniger als im Vormonat aber 230 mehr als im Vorjahresmonat. Der Stellenbestand stieg auf 5155. "Allein in den Fertigungsberufen sind dem Arbeitgeber-Service derzeit fast 2390 Stellenangebote bekannt sowie 635 für Gesundheits- und Pflegeberufe, knapp 700 für Verkehrs- und Logistikberufe und 635 für kaufmännische, Vertriebs- und Büroberufe", so Faust.

Im Landkreis Tuttlingen wurden im Januar 2280 Arbeitslose gezählt, 200 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg dort gegenüber Dezember um zwei Zehntel auf 2,9 Prozent. Im Kreis Rottweil stieg die Zahl der Arbeitslosen um 245 auf 2375. Dadurch nahm die Quote um drei Zehntel auf 3 Prozent zu.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis gab es mit plus 280 auf 4155 den zahlenmäßig stärksten Anstieg bei den Arbeitslosen. Die Quote kletterte dort um drei Zehntel auf aktuell 3,6 Prozent.

Der Ausbildungsmarkt zeigt sich weiterhin bewerberfreundlich. Seit Beginn des aktuellen Ausbildungsjahres bis jetzt haben Betriebe und Verwaltungen dem Arbeitgeberservice und der Berufsberatung bereits über 3400 betriebliche Ausbildungsstellen gemeldet, 80 weniger als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig haben sich knapp 1950 künftige Schulabgänger als Bewerber für eine duale Ausbildung vormerken lassen, 120 weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für den Schwarzwald-Baar-Kreis weist die Statistik 4157 Personen als arbeitslos aus, 2291 Männer, 1866 Frauen. Im Alter von 15 bis 25 Jahre sind es 425 Personen. Bei der Personengruppe über 55 Jahre sind 966 Erwerbsfähige arbeitslos gemeldet.

Im Januar meldeten sich 1389 Personen neu oder erneut arbeitslos, das waren 23 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 1101 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 63 mehr als im Januar 2016. Darüber hinaus meldeten sich im vergangenen Monat 646 zuvor erwerbstätige Personen arbeitslos, 51 weniger als vor einem Jahr. Durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit konnten in diesem Monat 331 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 24 mehr als vor einem Jahr.

Bei den offenen Stellen gab es einen Bestand von 2440, gegenüber Dezember ist das ein Plus von 22. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 470 Stellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Januar 613 neue Arbeitsstellen, das waren 113 mehr als vor einem Jahr.