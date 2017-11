Schwarzwald-Baar-Kreis. Arbeitslosengeld online zu beantragen ist einer von vielen Vorgängen, die künftig per PC, Tablet oder Smartphone erledigt werden können, darauf weist jetzt die Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen in einer Pressemitteilung hin. "Großer Vorteil bei unserem eService ist, dass unsere Kunden direkt beim Ausfüllen Hinweise und Erläuterungen bekommen, es also viel bequemer ist, den Antrag auf Arbeitslosengeld online auszufüllen als in Papierformat", sagt die Geschäftsführerin des Operativen Service, Maria-Luise Schill. Fehlende Angaben seien so ausgeschlossen, da dies das System nicht zulasse. Der Antrag könne direkt – ohne Unterschrift – online an die Agentur geschickt werden. Falls zusätzliche Nachweise nötig sind, werden Nutzer vor dem Absenden des Formulars automatisch informiert.