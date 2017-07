Villingen-Schwenningen Heimleiterin gewinnt Klage gegen fristlose Kündigung

Offen ist, ob auch die Entlassung eines Mitarbeiters aus dem Pflegedienst rechtsgültig ist. Er soll in seiner Nebentätigkeit als Vertreter eines Gesundheitskon zerns in großem Umfang Nah rungsergänzungsmittel für das Altenheim geordert haben und hatte ebenfalls im Dezember die Kündigung durch den Spitalfonds erhalten. Nachdem die Befragung einer zusätzlichen Zeugin ein neues Licht auf den Ablauf der Anhörung des Personalrats geworfen hatte, zog sich die Kammer zur Beratung zurück und setzte einen Verkündungstermin an.

Bereits am Vormittag hatte Reichert in der Verhandlung gegen die fristlose Kündigung der Heimleiterin einen kurzen Abriss der Vorgänge gegeben, die zur Entlassung geführt hätten und die er so im Personalrat vorgetragen habe. Da ging es zum einen um die Frage, ob die Chefin dem Mitarbeiter diese Nebentätigkeit selbst genehmigt oder nur mitgeteilt hat, dass es keine Einwände gegen diese zusätzliche Einnahmequelle gibt. Zum anderen schilderte Reichert, wie er von dieser Tätigkeit erfahren und die Verdachtsmomente gegen die Heimleiterin und den Mitarbeiter zusammengetragen hat. Nicht aufgeklärt sei bisher die Herkunft und der Umgang mit den Rezepten, da viele dieser Unterlagen verschwunden seien. All dies habe schließlich dazu geführt, dass der Stiftungsrat den beiden fristlos gekündigt hat.

Schließlich stand jedoch nicht der Wahrheitsgehalt dieser Kündigungsgründe auf dem Prüfstand, vielmehr drehte sich alles um die Frage, wie der Personalrat in diese Entscheidung eingebunden war und zu welchem Zeitpunkt er diese dem Geschäftsführer offiziell vermittelt hat. Der Zeuge am Vormittag konnte sich nicht mehr genau an jenen Tag im Dezember erinnern. Auf jeden Fall habe der Personalrat zwar gegen diese Kündigung gestimmt, aber für ihn sei das Verfahren abgeschlossen gewesen, und er habe sich nicht weiter äußern wollen. Über dieses Ergebnis habe er mit Reichert gesprochen, ob im Rahmen der Sitzung oder danach wisse er nicht mehr, ebenso wenig, wer an diesem Gespräch beteiligt gewesen sei. Jedenfalls zeigte er dem Gericht ein Schreiben, das Reichert den Personalvertretern vor einigen Wochen zur Unterschrift vorgelegt habe, um schriftlich festzuhalten, dass für sie das Verfahren abgeschlossen ist.