Villingen-Schwenningen Arbeiten schwierig

Die Eschachtalbrücke selbst wurde bereits 2014 instandgesetzt. Das Brückenabwasser wird aber derzeit noch unbehandelt über die bestehende offene, mit Beton befestigte Raubett-Schussrinne geleitet, die im Talgrund über einen offenen Graben in die Eschach mündet. Aufgrund der Lage im Steilhang ist die Raubettrinne wegen der ständigen Ausspülungen stark beschädigt und musste bisher in relativ kurzen Zeitabständen kostspielig saniert werden. Die Rinne wird nach Ende des Bauprojekts zurückgebaut. Die Behandlung soll über eine Leichtstoffrückhaltung in einem Klärbecken aus Beton sowie eine abschließende Retentionsbodenfilteranlage erfolgen. Aufgrund der sehr anspruchsvollen Topographie können die erforderlichen Anlagenteile für die Regenwasserbehandlung nur in der Talaue und auch nur teilweise auf bundeseigenem Gelände errichtet werden.

Eine weitere bautechnische Herausforderung stellen vor allem die Verlegung der Zuleitungen in beiden Steilhängen vom Nord- und Südwiderlager dar. Die Zuleitung vom nördlichen Widerlager her wird über einen Düker unter der Eschach hindurch zum Regenklärbecken erfolgen. Für die erforderliche zweite Behandlungsstufe wird ein Retentionsbodenfilter mit einer 25 Zentimeter starken Sickerdränschicht und einer Filterschicht mit 75 Zentimeter carbonathaltigem Sand errichtet. Die Regenwasserbehandlungsanlage erhält eine umlaufende Zaunanlage.

Während der Bauarbeiten, die abhängig von der Witterung im April beginnen sollen, sind auch Belange des Artenschutzes zu beachten, das heißt der Bau der Leitung im südlichen Steilhang darf beispielsweise nur außerhalb der Brutzeiten des Trauerschnäppers durchgeführt werden. Aufgrund des Eingriffes in die sensible Natur und Landschaft des Eschachtals ist ein naturschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich. Dafür werden unter anderem zwei von Regenwasser gespeiste Amphibienlaichgewässer in der Talaue angelegt, ein Erlenbruchwald renaturiert und der vorhandene Mischwald zu einem naturnahen Waldstandort aufgewertet.